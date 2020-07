Dader terreuraanslagen Christchurch aanval op moskeeën in augustus voor rechtbank

De dader van de twee aanslagen op moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch in maart 2019, moet op 24 augustus voor de rechtbank verschijnen. Bij de aanslagen vielen 51 doden en raakten tientallen mensen gewond.

De 28-jarige Brenton Tarrant ontkende eerst zijn betrokkenheid, maar in maart bekende hij alsnog. Hij pleitte schuldig aan alle aanklachten. Naast de moord op 51 mensen wordt hij ook beschuldigd van terrorisme en 40 moordpogingen.

Het proces begint op 24 augustus, zo heeft het gerecht bekendgemaakt. De hoorzitting zal wellicht drie dagen duren. De rechtsgang is vertraagd door de coronacrisis. Slachtoffers en nabestaanden konden niet naar Nieuw-Zeeland reizen.

Vrijdaggebed

Op 15 maart vorig jaar richtte Tarrant een bloedbad aan in twee moskeeën in Auckland. Hij sloeg toe iets voor twee, toen het vrijdaggebed volop aan de gang was. Hij zond zijn raid live uit op de sociale media. Twee uur na de aanslagen werd hij door de politie overmeesterd.

Net voor hij aan zijn moordpartij begon, had hij een manifest online gezet onder de titel De grote vervanging, verwijzend naar Le grand replacement van de extreemrechtse Franse schrijver Renaud Camus. Net als Camus gelooft de voormalige fitnesstrainer dat het Westen overspoeld wordt door moslims, die de bedoeling hebben onze maatschappij over te nemen.

Zijn grote voorbeeld bleek de Noor Anders Breivik te zijn, die in 2011 in Oslo 77 mensen vermoordde om de multiculturele maatschappij een halt toe te roepen en een oorlog uit te vechten met de islam.