Macron wil Franse regering herschikken

Emmanuel Macron wil ‘een nieuwe weg’ inslaan met ‘een nieuwe ploeg’. Dat heeft de Franse president donderdag gezegd in een interview met verschillende regionale media. De partij van Macron deed het niet goed bij de voorbije lokale verkiezingen.

Macron kon zijn centrumpartij niet lokaal verankeren, terwijl groene kandidaten er in verschillende grote steden wel in slaagden door te breken.

De president wil zijn beleid in de laatste twee jaar van zijn termijn bijschaven, en daar hoort een nieuwe ploeg bij. Grote vraag is of die ploeg nog aangevoerd zal worden door Edouard Philippe. Die slaagde er wel in de verkiezingen in Le Havre te winnen en 57 procent van de Fransen wil dat hij aanblijft als premier, zo bleek uit een peiling. Macron prees zijn werk, maar zei nog niets over de toekomst van Philippe.

De president noemde voorts de economische relance, de verdere herziening van de sociale zekerheid en het milieu als enkele prioriteiten. Ook de pensioenhervorming, waartegen er al veel protest is geweest, wil Macron nog aanpakken. Hij wil tijdens de zomer de onderhandelingen met de sociale partners hernemen.