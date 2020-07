Oosterweelwerken op kruissnelheid: E17 dit weekend afgesloten, zware hinder verwacht in augustus

Vrijdag- en zaterdagnacht wordt de E17 ter hoogte van Kruibeke in beide richtingen afgesloten voor verkeer. Om de verkeersdoorstroming tijdens de Oosterweelwerken te garanderen, wordt er over de snelweg een tijdelijke keerbrug geplaatst. Deze zomer volgen de nieuwe werven voor Oosterweel elkaar in snelvaart op. Vooral tijdens de tweede helft van augustus wordt er extreem veel hinder verwacht. ‘De omgeving van Antwerpen-West, het knooppunt dat de E17 met de E34 verbindt, is dan te mijden’, zegt Roos Mariën van Lantis, bouwheer van Oosterweel.