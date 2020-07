Amerikaans gerecht roept prins Andrew op zich te melden voor ‘gesprek’ over Epstein

In de nasleep van de arrestatie van Ghislaine Maxwell, de ex-vriendin van de overleden miljardair Jeffrey Epstein die wordt beschuldigd van seksueel misbruik, heeft de openbaar aanklaagster van Manhattan donderdag gezegd ook de Britse prins Andrew te willen spreken. Prins Andrew en Epstein zijn jarenlang bevriend geweest.

FBI-agenten pakten donderdag in New Hampshire Ghislaine Maxwell op, de ex-vriendin en jarenlange vertrouwelinge van de van seksueel misbruik beschuldigde miljardair Jeffrey Epstein. Maxwell wordt verdacht van handel in minderjarigen.

Volgens de aanklacht probeerde Maxwell vriendschap te sluiten met minderjarige slachtoffers, waarna ze hen verleidde tot seksuele activiteiten met Epstein.

Een van hun slachtoffers, Virginia Giuffre, beweert dat ook de Britse prins Andrew medeplichtig is aan sekshandel. Epstein en de Britse prins waren jarenlang bevriend met elkaar.

Geen commentaar

‘We zouden het op prijs stellen mocht prins Andrew met ons komen praten’, zei Audrey Strauss, openbaar aanklaagster van Manhattan, donderdag. In juni maakte het gerecht in Manhattan nog bekend dat prins Andrew niet wilde ingaan op uitnodigingen van de Amerikaanse autoriteiten om in de zaak verklaringen af te leggen.

Prins Andrew beweerde vorige maand nog dat hij zelf al meermaals zijn medewerking heeft aangeboden aan de aanklagers, maar dat zij niet op dat aanbod wilden ingaan.

Buckingham Palace verwees persagentschap Reuters donderdag naar de advocaten van prins Andrew voor een reactie. Die waren echter niet bereikbaar voor commentaar.

Onder vuur

Prins Andrew ligt al lange tijd onder vuur voor zijn langdurige vriendschap met Epstein. Andrew verbleef meerdere malen op zijn landgoed in de VS en het Caribisch gebied. Zelf verklaarde prins Andrew eerder nooit iets verdachts te hebben zien gebeuren tijdens zijn bezoeken.

Na een slecht ontvangen interview eind november, waarmee de prins eigenlijk zijn bezoedelde reputatie wilde herstellen, besloot hij zijn taken als lid van de Britse koninklijke familie op te schorten.

De 66-jarige Epstein werd op 10 augustus 2019 dood aangetroffen in zijn cel, waar hij zijn proces voor het seksueel misbruik van tientallen minderjarige meisjes afwachtte. Volgens een lijkschouwer pleegde Epstein zelfmoord.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.