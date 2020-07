Jenthe Biermans verlengt contract bij Israel Start-Up Nation met twee jaar: “Betekent veel voor mij”

Jenthe Biermans (24) heeft zijn contract bij Israel Start-Up Nation met twee jaar verlengd. Dat heeft de wielerformatie donderdag bekendgemaakt.

“Deze contractverlenging betekent veel voor mij”, reageert Biermans in een communiqué. “Het toont aan dat het team veel vertrouwen in me heeft. Een contract zo snel verlengen in dit moeilijk jaar toont dat ze erg in me geloven. Het is een droom om een profkoers te winnen en ik hoop mijn droom waar te maken met de teammaats en staf bij ISN.”

Volgens teammanager Kjell Carlström kan Biermans een belangrijke pion worden in de klassiekers en in bepaalde rittenkoersen. “In het openingsweekend in België en in Parijs-Nice stond hij er met een fantastische ingesteldheid. Hij reed helemaal voor de teamdoelstellingen”, aldus de Fin. “Als hij zich in de goede richting ontwikkelt, zien we in hem een klassieke renner die op een goede dag uitstekende resultaten kan boeken, voor zichzelf én voor de ploeg.”

Israel Cycling nam begin dit jaar de WorldTour-licentie over van Katusha. Biermans maakte de overstap van het Russische team.