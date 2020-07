Valencia moet Rodrigo missen met scheur in de ligamenten van de rechterknie

Valencia zal het enkele weken zonder haar sterspeler Rodrigo moeten doen. De 29-jarige aanvaller liep tijdens de wedstrijd van woensdagavond, thuis tegen Athletic Bilbao (0-2 nederlaag) een scheur op in de ligamenten van zijn rechterknie. Het is nog onduidelijk hoe lang Rodrigo juist aan de zijlijn staat. Volgens Spaanse media zou hij anderhalve maand out zijn en zo de rest van het seizoen missen.

De 22-voudig Spaans international (8 goals) miste begin dit jaar ook al acht matchen door knieproblemen. Hij bleef dit seizoen echter ook belangrijk voor Los Che met vier goals en negen assists in 27 competitiewedstrijden. In de Champions League was hij goed voor twee goals en twee assists in zes duels. Valencia ging er in de achtste finales kansloos uit tegen Atalanta Bergamo.

Valencia ontsloeg maandag nog haar coach Albert Celades. Zijn vervanger is Salvador Gonzalez Marco, bijgenaamd “Voro”. Het zakte in de tussenstand van La Liga van de zevende naar de tiende plaats sinds de herstart van het Spaans kampioenschap op 11 juni. Woensdag tegen Bilbao leed Valencia haar derde nederlaag op rij, haar vierde in zes matchen sinds de hervatting na de coronacrisis.