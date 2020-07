Waasland-Beveren krijgt ongelijk van Mededingingsautoriteit, degradatie onafwendbaar

Voetbalclub Waasland-Beveren krijgt ongelijk van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA): de beslissing van de Pro League om de 30ste speeldag niet te laten doorgaan is niet in strijd met de concurrentieregels oordeelt het college van de BMA. Daardoor ziet Waasland Beveren een kans verloren gaan om volgend jaar in 1A te voetballen.

De beslissing van de BMA is enigszins verrassend, want Waasland-Beveren kreeg initieel een positief advies van de auditeur over de zaak die haar grootste aandeelhouder, Foodinvest Holding NV, had aangespannen tegen de Pro League en de manier waarop die de competitie afgesloten heeft. Het ging om een klacht ten gronde en om een vraag tot voorlopige maatregelen. Daarin vroeg de aandeelhouder om Waasland-Beveren in 1A te laten spelen en geen financiële sancties op te leggen. De auditeur adviseerde dat er op het eerste gezicht inbreuken tegen de concurrentieregels werden vastgesteld.

De BMA heeft voorlopig alleen een beslissing genomen over de voorlopige maatregelen. De klacht ten gronde wordt nog onderzocht, maar dat kan nog maanden duren. Die klacht ten gronde ligt in lijn met de klachten tegen de Pro League van Antwerp, Virton en ex-voetbalvoorzitter Roland Duchâtelet.

Degradatie dichtbij

De degradatie naar 1B lijkt door deze beslissing plots weer heel dichtbij voor de Oost-Vlamingen. Al hebben ze wel op meerdere paarden gewed. De club vocht de beslissing van de Algemene Vergadering van de Pro League van 15 mei ook aan voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). Met Beerschot, OHL en Westerlo als tussenkomende partijen. Het BAS heeft de macht om de beslissing van de Pro League nietig te verklaren, maar zou zicht niet uitspreken over de concurrentieregels, wel over de rechtsgeldigheid van de beslissing van 15 mei.

Waasland-Beveren trekt ook ngo eens naar de rechtbank van eerste aanleg om de licentie van Moeskroen aan te vechten. Eerder deed ook Westerlo dit al. Deze procedure zal Waasland-Beveren echter niet op korte termijn in 1A kunnen brengen.

‘Bocht van 180 graden’

‘Een donderslag bij heldere hemel’, vertelt Wim Van Goethem, Supporters Liaison Officer van de club. ‘Ik weet niet welke buitenaardse krachten hier hebben meegespeeld. Het auditoraat heeft in eerste instantie de standpunten van de club gevolgd. Maar als er een uitspraak moet volgen, maakt het college plots een bocht van 180 graden. Vreemd. Wie kan er nu nog aan uit? Dit nieuws komt bijzonder hard aan. Deze beslissing had niemand verwacht, toch? Na alle positieve signalen van de voorbije weken zagen we dit ook niet aankomen. Het is een beetje vergelijkbaar met de licentie van Moeskroen. Alle signalen waren tegen, maar uiteindelijk hebben ze toch een licentie gekregen. Ach, we zitten al enkele maanden op een emotionele rollercoaster. Een mokerslag? Dat is veel gezegd. Het is eerder onbegrip.’