Ghislaine Maxwell, vertrouwelinge van Jeffrey Epstein, opgepakt door FBI

Ghislaine Maxwell, de ex-vriendin en jarenlange vertrouwelinge van de van seksueel misbruik beschuldigde miljardair Jeffrey Epstein, die in augustus 2019 overleed, is donderdag door FBI-agenten opgepakt in New Hampshire. Dat melden meerdere bronnen aan het persagentschap Reuters.

Verschillende vrouwen die Epstein ervan beschuldigen dat hij hen had misbruikt, hebben verklaard dat zij waren geronseld door Maxwell. Maxwell verscheen op mondaine feestjes vaak aan de zijde van Epstein en introduceerde hem aan tal van zijn latere slachtoffers. Onder hen ook Virginia Giuffre, de vrouw die beweert dat ook de Britse prins Andrew medeplichtig is aan sekshandel. Maxwell is een dochter van de overleden Britse mediamagnaat Robert Maxwell en kende haar weg in de hogere Britse kringen.

Eind vorig jaar raakte echter bekend dat de FBI een onderzoek naar haar had geopend. Maxwell heeft de beschuldigingen van Giuffre altijd ontkend, maar nadat Giuffre in 2015 een klacht had ingediend tegen haar wegens laster, verdween Maxwell uit het society­gebeuren. In 2016 verkocht ze haar peperdure woning in New York, waarna ze volledig van de radar verdween.

Reuters meldt op basis van bronnen dat Maxwell vandaag nog voor een federale rechtbank in de Verenigde Staten moet verschijnen.

De 66-jarige Epstein werd op 10 augustus 2019 dood aangetroffen in zijn cel, waar hij zijn proces voor het seksueel misbruik van tientallen minderjarige meisjes afwachtte. Volgens een lijkschouwer pleegde Epstein zelfmoord.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.