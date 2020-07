Coens zet formatie on hold door abortusstemming

Er zit een haar in de boter tussen twee van de drie ‘koningen’ die een regering proberen te vormen. Joachim Coens (CD&V) voelt zich zwaar voor schut gezet door de houding van Georges-Louis Bouchez (MR) inzake de abortuswetgeving. ‘We kunnen niet zomaar overgaan tot de orde van de dag.’

Het wetsvoorstel over de uitbreiding en depenalisering van abortus staat vandaag op de agenda van de Kamer. MR-voorzitter Bouchez laat zijn parlementsleden vrij stemmen, wat volgens Coens tegen de afspraken is.

Seul le vote permet l’expression de la volonté populaire via ses représentants. La fierté du mouvement libéral est et restera la liberté de vote sur les questions éthiques. Aujourd’hui, le choix sera historique quelle que soit l’issue. #IVGhttps://t.co/bjW5OTVscb — Georges-L BOUCHEZ (@GLBouchez) July 2, 2020

‘We hadden een verwijzing naar de commissie voorgesteld’, zegt Coens. ‘Dan konden we dat verder bij de regeringsvorming bespreken. Als je met drie partijen onderhandelt, dan verwacht je toch dat er rekening wordt gehouden met elkaars gevoeligheden. Wat nu niet het geval is.’

De CD&V-voorzitter is er niet over te spreken. De wijziging van de abortuswet is een breekpunt voor zijn partij, dat is voor iedereen in de Wetstraat bekend. ‘Of dat zou je toch denken’, zegt Coens.

Het is afwachten wat de stemming in de Kamer geeft. De kans bestaat nog altijd dat de abortuswet terug naar de commissie gestuurd wordt. Coens zal er dan akte van nemen. Als de abortuswet toch zou goedgekeurd worden, dan is Coens van plan te stoppen als een van de ‘drie koningen’ die samen met Bouchez en Egbert Lachaert (Open VLD) probeerden een regering te vormen. Wat uiteindelijk de schade zal zijn voor de formatie, valt af te wachten. Coens vreest in ieder geval dat er niet direct weer tot de orde van de dag kan overgegaan worden. ‘Ik zou niet zover gaan om te zeggen dat dit chanteren is, maar het is wel degelijk een probleem.’

Breuklijn

Het wetsontwerp loopt als een politieke breuklijn door de Kamer en door mogelijke toekomstige coalities, niet het minst de coalitie met zes partijen die de voorzitters van MR, CD&V en Open VLD proberen op de been te krijgen. De christendemocraten hebben er altijd voor gepleit dat dit zou opgenomen worden in een regeerakkoord.

De tekst voorziet een verlenging van de termijn waarbinnen zwangerschapsafbreking mogelijk is, van 12 naar 18 weken. Jaarlijks trekken heel wat vrouwen vanuit ons land naar Nederlandse klinieken om na die periode van 12 weken alsnog hun zwangerschap te laten beëindigen. De verplichte bedenktijd wordt in het voorstel ook korter: 48 uur. Nu is dat zes dagen. Abortus wordt met het wetsvoorstel ook volledig uit de strafwet gehaald. Bij een overtreding kunnen vrouwen niet meer vervolgd worden, artsen nauwelijks.

Of de wet vandaag door de Kamer raakt, is verre van zeker. Mogelijk worden er nog amendementen ingediend of wordt en nog een advies van de Raad van State ingewonnen.