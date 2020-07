De druktebarometer van de kust is al 300.000 keer aangeklikt. Dat meldt het provinciebedrijf Westtoer, dat de barometer heeft ontwikkeld. De kustgemeenten verwachten zaterdag en zondag een ‘donkergroen’ weekend.

Het provinciebedrijf Westtoer en de tien kustgemeenten zorgen deze zomer voor uitgebreide informatie om een vakantie aan de kust te plannen. Op de website www.dekust.be staat allerhande informatie over de verschillende kustgemeenten om een veilige vakantie te plannen aan zee.

Zo is er ook een actuele druktebarometer die aangeeft hoe druk het op verschillende plaatsen is aan zee. Sinds 26 juni is de barometer al 300.000 keer aangeklikt. Met een kleurencode wordt de drukte aangegeven. Elke zone krijg een kleur van donkergroen tot oranje, afhankelijk van de drukte. Het geheel wordt onderverdeeld in vier categorieën: rustig (donkergroen), gezellig (groen), druk (geel) en zeer druk (oranje).

De link naar de druktebarometer is ook terug te vinden op de website van de NMBS. Als blijkt dat de kust te vol zou zijn, kan de NMBS tot drie dagen op voorhand extra treinen naar de kust schrappen.

De kust verwacht op zaterdag 4 en zondag 5 juli een ‘donkergroen’ weekend. De kleuren ‘donkergroen’ en ‘groen’ op de druktebarometer betekenen dat er voldoende plaats is aan zee. Naast de huidige weersvoorspellingen gebruikt Westtoer mobiele telefoondata die permanent de situatie in elke badplaats in kaart brengen.