‘Improvise, adapt, overcome’, is het devies van de Amerikaanse marine. Het zou net zo goed de keuze van Campo Solar kunnen zijn. Het festival in Damme biedt de coronacrisis het hoofd met een gloednieuw amfitheater en een dosis rebellie.

2020 moest een boerenjaar worden voor Campo Solar. Het festival in Damme begon in 2016 als een verjaardagsfeestje in een maisveld. Tegen 2019 lokte het al 12.000 bezoekers in twee dagen. Dit was het jaar ...