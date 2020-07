KRC Genk stelt Cyriel Dessers voor: “Altijd al een droom geweest om hier te spelen”

KRC Genk heeft Cyriel Dessers voorgesteld, die donderdagvoormiddag al zijn eerste training aan de Luminus Arena afwerkte. “Het is fantastisch om hier te spelen, maar het is niet alleen een emotionele keuze. Ook sportief is het een ideale stap om eindelijk bij een topclub te spelen en beter te worden. Genk heeft ook de naam om spelers beter te maken”, zegt Dessers.

Na enkele seizoenen in Nederland keert Dessers, met een topschutterstitel in de Eredivisie, via de grote poort terug naar België. De 25-jarige aanvaller maakt de overstap van de Nederlandse club Heracles Almelo en ondertekende een contract voor vier seizoenen. “Het is weer een heel nieuwe start. Ik moet de competitie ook terug leren kennen na vier jaar, maar ik denk dat de uitdaging net heel leuk is. Ik ben wel overtuigd dat ik veel ga scoren en assists ga geven”, stelt Dessers, die een verleden heeft bij OHL en Lokeren.

Voor Dessers, geboren in Tongeren en opgegroeid in Vechmaal (Heers), voelt het als terugkomen naar “de club van zijn hart”. “Het is altijd een droom geweest om voor KRC Genk te spelen, al sinds ik achttien jaar geleden begon en Sonck, Skoko en Dagano zag spelen. Zij speelden kampioen en Champions League, en ik zag Sonck scoren tegen Real Madrid”, vertelt Dessers, die altijd een truitje van de Genkse spits heeft gehad.

In het verleden was er al meermaals contact tussen de spits en de Limburgse club. “Als zevenjarige jongen ben ik hier testen komen afleggen, maar jammer genoeg ben ik niet bij de ploeg gekomen. Er zijn wel een paar momenten geweest dat we dichter bij elkaar kwamen qua niveau, maar de timing moet ook perfect zijn. Nu is het voor mezelf en de club een goed moment”, legt Dessers uit. “Ik besef wel dat het nu pas begint, maar ik ben naar hier gekomen met een doel: belangrijk worden en mooie momenten meemaken met de ploeg en supporters.”