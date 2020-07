Cercle stelt nieuwe competitieformule voor: twee jaar met 18 clubs en mini-play-offs

Cercle Brugge diende opnieuw een voorstel in voor een competitieformule in 1A. Groen-zwart wil de volgende twee jaar met 18 clubs voetballen met mini-play-offs. 1B blijft behouden. Het plan zou behoorlijk veel steun genieten binnen de Pro League.

Zo’n twee maanden geleden nam Cercle Brugge ook al eens het voortouw. Voorzitter Vincent Goemaere legde toen het plan op tafel om in de Jupiler Pro League met 20 ploegen te voetballen zonder play-offs en het verlieslatende 1B af te schaffen. De preses van de Vereniging is nog altijd overtuigd dat dit de ideale formule is voor ons voetbal, maar het kwam nooit tot een stemming.

Daarom stelde Goemaere zijn ideeen na overleg bij. Cercle luisterde naar de topploegen en naar de K11 en beseft dat het afgelopen moet zijn met de rechtszaken die degradant Waasland-Beveren aanspant. Daarom oppert groen-zwart nu om met 18 teams in 1A te voetballen - dus met Waasland-Beveren, OH Leuven en Beerschot - en ook om mini-play-offs te organiseren om topteams als Gent, Genk, Charleroi en Anderlecht tevreden te stellen. De eerste vier strijden dan om de titel en de Champions League-tickets, de nummer 4 tot 8 strijden voor een Europa League-ticket. De laatste in de stand degradeert rechtstreeks, de voorlaatste speelt een barragematch tegen een 1B-club

Want 1B zou wel degelijk blijven bestaan. Om daar aan 8 teams te raken kan Lierse Kempenzonen erbij genomen worden aangezien zij een licentie hebben en ook Roeselare komt in aanmerking. Op Schiervelde kregen ze weliswaar geen proflicentie, maar Roeselare kan ondertussen de nodige papieren wel voorleggen. In 1B gaat het wel om een normale competitie. De twee periodes zijn definitief afgeschaft en de kampioen promoveert rechtstreeks naar 1A.

Deze formules zouden de volgende twee jaar worden toegepast. Ondertussen moet er een studie komen hoe het daarna verder moet. Het is nu afwachten of dit voorstel door de Algemene Vergadering zal raken, maar er zou behoorlijk wat steun zijn. Bij de K11 is onder meer STVV al voor het idee gewonnen en ook enkele grote clubs zijn niet afkerig.