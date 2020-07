WK rally herneemt begin september in Estland, voorlopig zonder Ieper

De promotor van het WK rally heeft donderdag een aangepaste kalender gecommuniceerd. Het WK herneemt begin september in Estland, een nieuwkomer op de kalender. Nadien volgen Turkije en Duitsland. De rally van Italië, die begin juni had moeten gereden worden, is verschoven naar eind oktober. Japan sluit in november het WK 2020 af. Voorlopig is er geen plaats voor de Belgische Ypres rally, al is een eventuele organisatie ook nog niet van de baan. Samen met de eerder gereden rally’s van Monte Carlo, Zweden en Mexico zal het WK uit acht rally’s bestaan.

De rally van Estland is de eerstvolgende WK-rally die sinds de uitbraak van de coronapandemie gereden wordt. Estland is het 33e land dat sinds het ontstaan van het WK in 1973 een rally van het wereldkampioenschap organiseert. De rally van Estland houdt op vrijdag de shakedown gevolgd door een ceremoniële start. Op zaterdag en zondag worden er telkens twee ronden gereden. Meer details worden later bekendgemaakt. Het rallycentrum is gelegen in Tartu.

De rally van Estland wordt net als de daaropvolgende rally, die van Turkije, op gravel gereden. Vervolgens trekt de rallykaravaan half oktober richting Duitsland waarna Italië wordt aangedaan. Die wedstrijd wordt verschoven van begin juni naar eind oktober. Het WK wordt afgesloten in Japan, dat voor het eerst in jaren opnieuw een WK-rally organiseert.

Ypres Rally mag nog steeds hopen op WK

De Ypres Rally is niet opgenomen in de vernieuwde WK-kalender, al is er nog hoop voor de Belgische wedstrijd. De kans dat de rally van Turkije alsnog met een week wordt vervroegd, is reëel. Als dat gebeurt, dan ligt de weg voor de Ypres Rally breed open.

Met een citaat in hun persbericht geeft de WRC Promotor aan dat de kans dat de Ypres Rally alsnog wordt opgenomen op de donderdag gepubliceerde WK-kalender nog steeds reëel is: “De WRC Promotor zal zijn reeds vergevorderde gesprekken met de Ypres Rally (2 - 4 oktober) voortzetten, met de bedoeling om België binnenkort als een ander beschikbaar gastland te presenteren.”

Net als de voorbije weken stelt de organisator van de Ypres rally zich discreet op in dit dossier om zo alle kansen op een eerste WK rally in België te vrijwaren. Yves Matton, directeur rally bij de FIA, houdt eveneens de lippen stijf op elkaar. Het zegt alles over de mogelijkheid dat de rally van Turkije alsnog vervroegd wordt. De kans dat dit gebeurt, is zeer reëel waardoor Ypres Rally alsnog aan de kalender kan worden toegevoegd en begin oktober de allereerste Belgische WK-rally zou kunnen organiseren.

Een beslissing wordt over twee weken verwacht. Ieper zou dan van 2 tot 4 oktober, twee weken na Turkije en twee weken voor de rally van Duitsland georganiseerd worden.