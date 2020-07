Het wetsvoorstel over de uitbreiding en depenalisering van abortus zorgt voor strak gespannen zenuwen in het parlement. Ofwel wordt de tekst gestemd, ofwel wordt hij voor een derde keer terug naar de commissie gestuurd.

‘Vandaag is het ja of neen’, zegt PS-kamerlid Eliane Tillieux op Twitter. ‘Het is onaanvaardbaar dat een parlementaire meerderheid die vrouwenrechten vooruit helpt tegengehouden wordt.’ De PS wil niet ...