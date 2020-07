Schade aan winkelpanden na nachtelijke plofkraak in Venlo

Er is in de nacht van woensdag op donderdag een plofkraak gepleegd op een geldautomaat in Blerick bij Venlo over de grens met Nederland.

Buurtbewoners werden rond 03.30 uur gewekt door een luide knal. Getuigen zagen twee personen op een scooter wegrijden. Het is nog niet duidelijk of ze iets buitgemaakt hebben.

De daders plaatsten vermoedelijk explosieven bij het rolluik dat ’s nachts voor de geldautomaat gesloten wordt. Door de klap ontstond ook schade aan enkele omliggende (winkel)panden. Er vielen volgens de politie geen gewonden.

De politie heeft de omgeving afgezet en is een onderzoek gestart. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie kwam ter plaatse om te controleren of er nog explosiegevaar is. Uit voorzorg werden enkele buurtbewoners tijdelijk uit hun huizen geëvacueerd.

De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk meer gezien hebben. Ook als er camerabeelden zijn waarop de kraak of de daders mogelijk te zien is zijn de politie die graag bekijken.

De jongste tijd weken criminelen vaker uit naar Duitsland om plofkraken te plegen, nadat er in Nederland verschillende maatregelen werden genomen.