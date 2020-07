Meghan Markle voelde zich het zwijgen opgelegd door Brits koningshuis tijdens zwangerschap

Meghan Markle voelde zich tijdens haar zwangerschap de mond gesnoerd door het ‘geen commentaar’-beleid dat het Britse koningshuis haar en haar vrienden had opgelegd. Dat blijkt uit gerechtelijke documenten die Britse media konden inkijken.

De documenten werden door de advocaten van Markle ingediend als nieuwe informatie in de zaak tegen de krantengroep Associated Newspapers Limited. Markle klaagt die aan wegens schending van de privacy en de verspreiding van valse informatie.

Volgens de documenten mocht Meghan zich van het Britse koningshuis niet verdedigen tegen nepnieuws. Meghan en Harry waren ten tijde van de hertogins zwangerschap nog officieel lid van het koningshuis. Begin dit jaar namen ze afstand van hun koninklijke titels. Ze bleven wel hertog en hertogin van Sussex.

De koninklijke familie zou de vrienden van Meghan opgedragen hebben niet te spreken met de media. Indien de media hen zelf benaderden werd hen gevraagd te antwoorden met ‘geen commentaar’. Er ontstond hierdoor een gedeelde frustratie onder de vrienden van Meghan, staat in de gerechtelijke documenten. Vooral ‘omdat het erop leek dat andere zogenaamde bronnen valse verklaringen over de eiser konden verspreiden, terwijl de mensen die haar het beste kenden, moesten zwijgen’.

Onbeschermd door het Britse koningshuis

De advocaten van Meghan stellen dat daarom vijf van haar vrienden in 2019 anoniem een interview gaven aan het magazine US People Magazine. Ze waren volgens hen ‘terecht bezorgd over [Meghans] welzijn, met name omdat ze zwanger was, onbeschermd door de instelling [het Britse koningshuis, red.], en verboden werd zichzelf te verdedigen’.

De advocaten van Meghan hekelen in de documenten het ‘geen commentaar’-beleid van de koninklijke familie. ‘Als de eiser gevraagd was of de mogelijkheid had gekregen deel te nemen, zou ze [...] gevraagd hebben om officieel te zeggen dat ze niet betrokken was bij het People Magazine-artikel, wat ze ook niet was.’

Het bewuste artikel was een van de aanleidingen voor Meghans vader om een persoonlijke brief die Meghan naar hem in 2018 gestuurd had, te delen met de Britse media. Die brief kwam aan bod in het artikel met Meghans vrienden, maar volgens vader Thomas Markle werd er valse informatie over de inhoud van de brief gegeven. Ook vond de man dat hij in een slecht daglicht werd geplaatst.

Rechtszaak

Over het interview zegt Meghan nu dat ze op voorhand niet wist dat haar vrienden anoniem met het magazine zouden spreken en daarbij valse informatie over de inhoud van de brief zouden geven. De brief werd volgens Meghan daarop verkeerd geciteerd door de Britse tabloids, en dan vooral door Mail on Sunday.

De hertogin klaagde daarom onder meer in oktober vorig Mail on Sunday aan. Ze verloor de eerste zitting waarin geoordeeld werd dat Meghan niet kon zeggen dat de krant oneerlijk gehandeld had, problemen met haar vader had ‘aangewakkerd’ en een ‘agenda’ tegen haar had.

Er staat nog geen datum vast voor de volledige rechtszaak.

Harry en Meghan op hun trouwdag die volgens de advocaten van Meghan 1 miljard pond aan toeristische inkomsten zou opgeleverd hebben. Foto: photo news

1 miljard euro

Als het koppel klaagde over de manier van berichtgeving van de Britse pers , sneerde die al eens terug dat dat nu eenmaal hoort bij de rijkdom en privileges die je krijgt als lid van de koninklijke familie.

Het is dus niet verwonderlijk dat de documenten ook een ‘rijkdom en privileges’-sectie bevatten. Ze stellen dat hun publieke financiering ‘relatief normaal’ was. Bovendien zou de bijdrage van overheidsmiddelen ‘ruimschoots gecompenseerd zijn door de 1 miljard pond aan toeristische inkomsten die gegenereerd werden uit de koninklijke bruiloft van de hertog en de hertogin van Sussex’. Er wordt niet aangegeven hoe dat cijfer berekend werd.