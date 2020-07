Geraardsbergen pleit voor mondmasker: ‘Zonder ben je egoïstisch’

In Geraardsbergen wil burgemeester Guido De Padt (Open VLD) dat inwoners een mondmasker dragen wanneer ze een winkel bezoeken. Omdat een verplichting niet mag, wordt de boodschap duidelijk gemaakt met een cartoon die in de winkels zal hangen.

De Padt overwoog een verplichting voor mondmaskers in grootwarenhuizen, maar kreeg een negatief antwoord van de algemeen directeur. Omdat ook minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem duidelijk laat weten dat een verplichting niet kan, opteert Geraardsbergen voor een cartoon om de boodschap over te brengen naar de inwoners. Op de tekening staat een niezende klant zonder masker, de kassierster vraagt om respect. ‘Ik kan niet wachten tot ze in Brussel het licht zien’, zegt De Padt aan VRT. ‘Ik hoop dat het een verschil maakt. Via de tekening wordt met de vinger gewezen, ik wil de mensen echt confronteren. Als men geen masker draagt is men individueel en egoïstisch bezig’, vindt hij.

Deinze

In Deinze wilde burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) mondmaskers verplichten in supermarkten, en GAS-boetes uitdelen aan wie dat niet doet. Maar minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) floot die laatste dinsdagavond terug. Oost-Vlaams waarnemend gouverneur Didier Detollenaere vernietigde woensdagochtend het bewuste burgemeestersbesluit.

Maar hoe moet u dat nu precies doen, zo’n mondmasker dragen? Viroloog Marc Van Ranst geeft in onderstaande video het antwoord.