Antwerpse Handelsbeurs is deze zomer vrij te bezoeken

De Handelsbeurs in Antwerpen was na twintig jaar leegstand alweer toegankelijk voor wie er ging eten in het restaurant, maar vanaf zaterdag is iedereen welkom om het gerenoveerde historische gebouw te bezoeken.

De Handelsbeurs, tussen de Meir en de Lange Nieuwstraat, kon in oktober opnieuw de deuren openen na een driejarige renovatie, maar enkel voor wie ging eten in restaurant Fiera in de voormalige Schippersbeurs, een zijbeuk van de Handelsbeurs. Vanaf zaterdag kunt u er echter opnieuw vrij binnenwandelen tussen 10 en 18 uur, en dat blijft zo tot eind augustus. Op het binnenplein staan foodtrucks opgesteld, en er is een vrij podium met vleugelpiano waar muzikanten voor wat entertainment zorgen.

En nog meer goed nieuws voor wie het gebouw wil ontdekken: vanaf 11 juli opent op de eerste verdieping van de Handelsbeurs ook de fototentoonstelling ‘Iconobelge II’, met werk van Belgische fotografen zoals Marc Lagrange, Stephan Vanfleteren, Frieke Janssens en Lara Gasparotto.

De Handelsbeurs, oorspronkelijk gebouwd in de 16de eeuw, kende een woelige geschiedenis. Het monumentale beursgebouw is twee keer volledig afgebrand (in 1583 en in 1858) en heropgebouwd. Eind 19de eeuw werd de huidige Handelsbeurs gebouwd op de plaats en de grondvesten van de 16de-eeuwse beurs.

In 1997 verloor het gebouw zijn functie doordat de effectenbeurs van Antwerpen werd overgenomen door die van Brussel. Sindsdien stond het gebouw leeg en te verkommeren. De zoektocht naar een nieuwe rendabele invulling en investeerders had wat voeten in de aarde, waardoor pas in 2016 kon worden gestart met het restauratieproces.