Ik verkocht een verhuurde woning in januari 2019. Wat met de aangifte van het geïndexeerde kadastraal inkomen in mijn aangifte, is dit nog volledig ten mijnen laste?

Wanneer het onroerend goed in 2019 werd vervreemd (of verkregen), moet u het deel van het KI aangeven dat verband houdt met de periode van eigendom, bezit, enz. te bepalen per dag.

Stel dat u het onroerend ...