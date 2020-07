Gemiddeld 85 nieuwe besmettingen, 5 sterfgevallen en 14 opnames per dag

Het aantal nieuwe besmettingen, opnames en doden blijft in dalende lijn gaan. De gemiddelde coronacijfers dalen met zo’n tien procent tegenover een week voordien. Dat meldt Sciensano.

De voorbije week zijn dagelijks 14 mensen opgenomen met covid-19 in het ziekenhuis, een daling met tien procent tegenover een week voordien. In totaal liggen nog 203 mensen in het ziekenhuis, een vierde minder dan één week geleden (268).

De opnamecijfers gaan dus verder in de goede richting. Dat geldt ook voor de nieuwe besmettingen, die gemiddeld rond de 85 per dag (84,7) hangen.

