Trump nu toch ‘helemaal voor mondmaskers’, recordaantal besmettingen in VS

De VS kende gisteren een triest dieptepunt in de coronacijfers: bijna 50.000 nieuwe besmettingen op één dag. Republikeinse gouverneurs vragen burgers dan ook om mondmaskers te dragen. President Trump lijkt zijn eigen verzet ertegen op te geven.

De Verenigde Staten telde gisteren het hoogste aantal besmettingen op één dag sinds het begin van de pandemie: 49.932. Een verpulvering van het eigen dagrecord van dinsdag: toen was er sprake van 44.000 nieuwe gevallen.

De verspreiding van het nieuwe coronavirus gaat in de VS niet de goede kant op. De Amerikaanse viroloog Anthony Fauci waarschuwde al dat het aantal dagelijkse gevallen zou kunnen verdubbelen tot 100.000 als Amerikanen niet de nodige maatregelen nemen. Een van die maatregelen is het dragen van mondmaskers wanneer afstand houden niet mogelijk is.

Maar het dragen van mondmaskers levert in de VS nog meer discussie op dan bij ons. De Amerikaanse president Donald Trump draagt in het openbaar nooit een mondmasker. Tijdens zijn eerste overdekte verkiezingsrally droeg hij ook geen masker. En eerder merkte hij al op dat hij het ‘de pers niet gunde om hem met een mondmasker te zien’.

Maar ondertussen manen Republikeinse gouverneurs, zoals Greg Abbott in Texas, inwoners wél aan om mondmaskers te dragen. Het lijkt Trump nu in een andere richting te duwen. Aan Fox News vertelde hij gisteren dat hij ‘helemaal voor mondmaskers’ is. ‘Ik denk dat maskers goed zijn’, zei hij. Trump beweerde ook zelf een mondmasker te dragen in kleine groepen: ‘Ik vind dat ik er goed uitzie (met een mondmasker, red.)’, voegde hij toe. De president keert zich wel tegen een verplichting.

De Amerikaanse besmettingscurve vlakte af in april en mei, maar ging vanaf midden juni opnieuw de hoogte in. De toename wordt vooral gedreven door vier staten: Texas, Californië, Arizona en ­Florida.