Serie ‘Beavis and Butt-Head’ maakt comeback

Er komen nieuwe afleveringen van ‘Beavis and Butt-Head’, een succesvolle animatiereeks die in de jaren negentig op muziekzender MTV te zien was. Dat meldt de mediawebsite Hollywood Reporter.

De Amerikaanse zender Comedy Central heeft twee seizoenen besteld. De oorspronkelijke bedenker, Mike Judge, zal de nieuwe afleveringen schrijven en ook de stemmen van de hoofdpersonages inspreken.

De serie focust op de tieners Beavis (Metallica-shirt) en Butt-Head (AC/DC-shirt), twee immer grinnikende en incompetente metalheads. De oorspronkelijke reeks liep van 1993 tot 1997. De twee worden ook wel gezien als totems van generatie X, mensen die geboren zijn tussen 1961 en 1980 (al laten sommige sociologen de generatie uitlopen tot 1985).

Het succes van de serie leidde in 1996 tot de film ‘Beavis and Butt-Head Do America’ waarin de hoofdpersonages ontdekken dat hun televisie gestolen is.

‘Beavis en Butt-Head’ was de doorbraak van Judge die later nog meewerkte aan de series ‘King of the Hill’ en ‘Sillicon Valley’ en aan de films ‘Office Space’ en ‘Idiocracy’. Judge liet in een mededeling weten dat het ‘het juiste moment leek om weer dom te doen’.

Generatie Z

In 2011 maakten de twee tieners al een korte comeback. De serie gaf toen aandacht aan wat er op dat moment speelde zoals de Twilight-franchise en de realityshow Jersey Shore. Ook bij deze comeback zullen Beavies en Butt-Head focussen op wat er nu speelt. Volgens Comedy Central zullen de twee de wereld van generatie Z betreden. De serie zal spelen met methathema’s die zowel door de oude fans, generatie X dus, als de nieuwe fans binnen generatie Z (mensen geboren tussen pakweg 1997 en 2012) begrepen zullen worden. Of dat is toch de bedoeling.

De deal met Judge zou ook toekomstige spin-offs en specials van de serie mogelijk maken. Er werd nog niet vrijgegeven wanneer de nieuwe aflevering zullen verschijnen.