Zwaarbewolkt met kans op buien

Donderdag wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt. In de voormiddag is het in vele streken droog, maar in Hoog-België en aan zee is het wisselvalliger met enkele plaatselijke buien. In de namiddag is er overal kans op een paar buien.

We krijgen maxima van 17 graden in de Hoge Venen tot 21 graden in het centrum. Er waait een matige, aan zee soms een vrij krachtige wind uit westelijke richtingen, voorspelt het KMI.

Donderdagavond wordt het stilaan overal droog. In de nacht blijft het overwegend droog met soms brede opklaringen en vooral later tijdens de nacht ook wolkenvelden. De minima liggen tussen 8 graden in de Hoge Ardennen en 14 graden aan zee.

Ook vrijdag is het wisselend tot soms zwaarbewolkt. Ondanks enkele lokale buien blijft het meestal droog met maxima van 18 graden in de Ardennen tot 21 of 22 graden in de meeste streken. Er waait een matige wind uit west tot zuidwest. Aan zee is hij vrij krachtig.

Komend weekend wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met kans op wat regen en maxima rond 22 graden in het centrum.