Tesla klopt Toyota als waardevolste automerk

Tesla, de Amerikaanse constructeur van elektrische wagens, heeft de Japanse autobouwer Toyota ingehaald als waardevolste automerk ter wereld. Het aandeel Tesla steeg gisteren op de beurs van New York met 3,5 procent. Daardoor groeide de beurswaarde van het ­bedrijf tot 207,2 miljard dollar, meer dan Toyota, op dat moment 201,9 miljard dollar waard.

Nochtans blijft Tesla in productie een erg kleine speler. Het bedrijf van Elon Musk produceerde in het eerste kwartaal 103.000 voertuigen, of ongeveer 4 procent van de bijna 2,4 miljoen voertuigen die bij Toyota van de band rolden.

Het aandeel Tesla werd sinds begin dit jaar al meer dan dubbel zoveel waard. Drie weken geleden klom het voor het eerst sinds de beursgang tien jaar geleden tot ­boven de kaap van de 1.000 dollar. In januari was het Volkswagen al voorbijgestoken als op een na waardevolste automerk, en ­intussen is het meer dan dubbel ­zoveel waard als de Duitse auto­gigant.

Nadat Toyota met het hybride model Prius had gepionierd, was het bedrijf laat om de omslag naar elektrische wagens te maken – iets waarmee de baas van Tesla Elon Musk de grenzen verlegde. Op de beurs blijft het Japanse bedrijf ter plaatse trappelen. Door de coronacrisis zitten de autobouwers sowieso in zwaar weer. Beleggers zien de toekomst voor Tesla beter in.