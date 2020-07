Italië neemt 14 ton drugs van IS in beslag: ‘Record’

De Italiaanse politie heeft 14 ton amfetaminen in beslag genomen die in Syrië geproduceerd zijn door terreurgroep Islamitische Staat. De amfetaminen bestaan uit 84 miljoen captagon-pillen.

De inbeslagname vond plaats in de haven van Salerno, ten zuiden van Napels. De amfetaminen hebben een straatwaarde van een miljard euro, meldt de Italiaanse politie in een persbericht. Het gaat om ‘de grootste inbeslagname van amfetaminen wereldwijd’.

De drugs bevonden zich in drie verdachte containers met daarin cilinders van papier voor industrieel gebruik en machines.

Captagon is een pepmiddel dat ‘de drug van de jihadisten’ wordt genoemd. De psychostimulantia zouden gebruikt worden door jihadisten tijdens een aanslag omdat het euforie opwekt en honger en vermoeidheid in de kiem smoort.

‘We weten dat IS zijn eigen terroristische activiteiten financiert, vooral door de handel van synthetische drugs die geproduceerd zijn in Syrië. Het land is daarom de voorbije jaren uitgegroeid tot de belangrijkste producent van amfetaminen’, aldus de politie nog.