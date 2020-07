De Staatsveiligheid trok vorig jaar meer capaciteit uit om extreemrechtse haatpredikers te monitoren. ‘De uitlatingen scheppen een context waarin enkelingen naar de wapens grijpen.’

De Staatsveiligheid meldt in haar nieuwe jaarverslag dat ‘geweld in extreemrechtse middens ook in België geen taboe meer is’. Dodelijke aanslagen hebben vorig jaar in ons land niet plaatsgevonden, maar ...