Belgische grenzen blijven dicht voor niet-Europeanen tot 7 juli

De Belgische grenzen gaan deze week nog niet open voor toeristen uit de vijftien landen die volgens een Europese aanbeveling opnieuw naar de Europese Unie mogen reizen. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin woensdag aangegeven. De voorbereiding duurt minstens tot 7 juli.

België en de andere lidstaten waren het dinsdag eens geraakt over een lijst van vijftien landen wier inwoners vanaf 1 juli opnieuw niet-essentiële reizen naar de Europese Unie mogen maken. Het gaat om Australië, Japan, Canada, Algerije, Georgië, Nieuw-Zeeland, Marokko, Montenegro, Rwanda, Servië, Zuid-Korea, Thailand, Tunesië, Uruguay en China, op voorwaarde dat dat land ook Europese toeristen toelaat.

Deskundigen van de betrokken overheidsdiensten bekijken nu volgens Goffin hoe de Belgische grenzen ‘voorzichtig’ heropend kunnen worden voor mensen uit deze landen, en hoe Belgen opnieuw naar een aantal van deze landen kunnen vertrekken, met oog voor de gezondheidsmaatregelen die nodig zijn om de epidemie onder controle te houden. Dat duurt minstens tot 7 juli, aldus de minister.

In navolging van de Europese aanbeveling breidt België wel al meteen de lijst van toegestane essentiële reizen uit tot vier categorieën: zeelieden, personen die vergaderingen van internationale organisaties bijwonen, studenten en hooggekwalificeerd personeel waarvan het werk niet op afstand kan worden uitgevoerd. Ook kunnen onderdanen van derde landen die wettelijk in de EU verblijven opnieuw vrij rondreizen in de hele EU en dus ook in België.