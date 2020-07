Poetin stevent af op overwinning bij referendum

De Russische president Vladimir Poetin (67) organiseerde een volksraadpleging om de grondwet te kunnen aanpassen. Poetin lijkt op een grote overwinning af te stevenen. Zowel een exitpoll als de eerste tussentijdse uitslagen voorspellen volgens Russische media dat ongeveer driekwart van de kiezers de voorstellen steunt.

Volgens de eerste resultaten stemde 72 procent van de Russen voor de wijzigingen. Toen waren de stemmen geteld in 20 procent van de kiesdistricten, de opkomst was 65 procent. Een overwinning kan Poetin in staat stellen tot 2036 aan de macht te blijven. Hij mag dan nog twee keer meedoen aan de presidentsverkiezingen. Zijn huidige ambtstermijn loopt af in 2024 en hij kan daarna nog twee termijnen van zes jaar in de wacht slepen.

De voormalige KGB-spion is nu al de langstzittende leider sinds dictator Josef Stalin. Het referendum komt op een gevoelig moment. Rusland is zwaar getroffen door de coronacrisis en de populariteit van Poetin is volgens een onafhankelijk peilbureau gedaald naar ongeveer 60 procent.

De autoriteiten hebben alles uit de kast gehaald om de opkomst zo hoog mogelijk te krijgen. Zo worden kiezers prijzen in het vooruitzicht gesteld en zijn ambtenaren volgens waarnemers onder druk gezet om een stem uit te brengen. Ook zouden tegenstanders die campagne wilden voeren zijn tegengewerkt.

Grondwet

Het referendum draait niet alleen om Poetin, maar om een veel groter pakket aan aanpassingen van de grondwet. Zo wordt bijvoorbeeld vastgelegd dat het huwelijk een verbintenis is van man en vrouw. Dat komt feitelijk neer op een verbod op het homohuwelijk.

Poetin was niet verplicht een referendum uit te schrijven, maar het geeft hem wel meer legitimiteit als hij toch langer aanblijft. Hij wist eerder de beperking op het maximale aantal ambtstermijnen van de president te omzeilen door tijdelijk premier te worden.