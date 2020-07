New York bezuinigt 1 miljard dollar op politie

De stad New York heeft aangekondigd dat ze 1 miljard dollar, omgerekend ongeveer 887 miljoen euro, zal besparen op het jaarlijkse budget van de politie. De gemeenteraad heeft een begroting goedgekeurd waarvan die besparing deel uitmaakt.

Sinds de Amerikaanse politie eind mei opnieuw in opspraak is gekomen vanwege racisme en het gebruik van buitensporig geweld, klinkt in het hele land de oproep op te bezuinigen op de politie. De Black Lives Matter-beweging pleitte ervoor om te besparen op de politie en dat geld in huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg en achterstandsgebieden te steken.

De burgemeester van New York, Bill de Blasio, kondigt dan ook aan dat het budget voor de politie van ongeveer 6 miljard dollar is verlaagd naar ongeveer 5 miljard dollar.

Sommige gemeenteraadsleden zeggen echter dat dit niet klopt. Zo zou 400 miljoen aan besparingen alsnog naar de politie gaan, maar dan via het onderwijsdepartement. De kosten voor de beveiliging van scholen zou immers naar dat departement worden overgeplaatst.

President Donald Trump zegt op Twitter dat hij niet blij is met de bezuiniging op de politie.