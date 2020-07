Botswana staat voor raadsel door massale olifantensterfte

In Botswana, in het zuiden van Afrika, zijn al meer dan 350 olifanten een mysterieuze dood gestorven.

De eerste sterfgevallen werden begin mei vastgesteld in de Okavango Delta, tegen het einde van die maand waren er 169 dode olifanten geteld. Dat aantal bleef stijgen, en midden juni waren er al meer dan 350 karkassen. ‘Zo’n massale sterfte hebben we al lange tijd niet meer meegemaakt’, zegt doctor Niall McCan, directeur van de vrijwilligersorganisatie National Park Rescue aan The Guardian.

Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de sterfte, maar de overheid gaat uit van vergiftiging of een ongekende ziekte. Stroperij werd eerder al uitgesloten, omdat de kadavers gevonden worden met slagtanden intact.

Volgens lokale getuigen liepen sommige olifanten in cirkels, wat kan wijzen op neurologische schade. Verschillende nog levende olifanten zagen er ziek en uitgemergeld uit, wat het dodentol nog kan doen oplopen. Er zijn nog geen dode olifanten gemeld in buurlanden.

Om de exacte oorzaak te achterhalen, zullen stalen opgestuurd worden naar labo’s in Zuid-Afrika, Zimbabwe en de Verenigde Staten. ‘De restricties door covid-19 maken het niet gemakkelijk om iets op te sturen naar het buitenland, maar we kunnen nu wel beginnen de stalen te verzenden’, zegt doctor Cyril Taolo, directeur van het departement voor wilde dieren in Botswana. De resultaten worden in de komende weken verwacht.

Botswana heeft in Afrika een goede reputatie op het gebied van dierenwelzijn en is populair bij toeristen. Vorig jaar brak er wel internationale verontwaardiging uit over de afschaffing van het jachtverbod op olifanten.

Terwijl het aantal olifanten in veel regio’s van Afrika afneemt, steeg de populatie in Botswana volgens officiële cijfers van ongeveer 50.000 in 1991 tot meer dan 130.000.