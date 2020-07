VDAB gaat nu ook tijdelijke werklozen benaderen

De Vlaamse arbeidsbemiddelaar VDAB had tot voor kort geen idee welke Vlaming in een systeem van tijdelijke werkloosheid zat. Daar komt verandering in en VDAB gaat hen actief benaderen met onder meer een opleidingsaanbod, zegt minister van Werk Hilde Crevits (CD&V).

Op het diepste punt van de lockdown, als gevolg van de coronapandemie, zaten maar liefst 1,2 miljoen Belgen tijdelijk werkloos thuis. En hoewel de economie opnieuw begint te draaien, blijven er vandaag nog steeds 200.000 tijdelijke werklozen over. Minstens een deel van hen dreigt zijn baan te verliezen (DS 1 juli).

Tot voor kort wist de VDAB niet welke Vlamingen in tijdelijke werkloosheid zaten, waardoor de Vlaamse arbeidsbemiddelaar hen ook niet kon benaderen en begeleiden. Maar sinds enkele dagen heeft de VDAB een machtiging gekregen om hun gegevens te raadplegen. Vanaf nu zal de arbeidsbemiddelaar hen ook proactief benaderen met een aanbod aan loopbaanbegeleiding en opleiding, zegt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V), die er vandaag een vraag over kreeg in het Vlaams Parlement.

Gepersonaliseerde communicatie

De VDAB zal tijdelijke werklozen via een gerichte sociale mediacampagne, een gepersonaliseerde communicatie en een aangepast opleidingsaanbod in overleg met sectoren, benaderen, meldt de minister via een persbericht. ‘Tijdens deze coronacrisis is meer dan ooit duidelijk geworden dat bijscholen en omscholen noodzakelijk zijn’, klinkt het. ‘Het mantra de komende maanden en jaren is dan ook opleiden, opleiden, opleiden.’

Door de coronacrisis werd de aanmeldingsplicht voor tijdelijk werklozen bij de VDAB – na drie maanden – opgeschort. Maar vanaf vandaag gaat die looptijd weer in, meldde de minister in het Vlaams Parlement. ‘Vanaf oktober kunnen we die inschrijvingen verwachten.’