Fox-presentator ontslagen na beschuldigingen van seksueel wangedrag

Het Amerikaanse televisienetwerk Fox news heeft presentator Ed Henry ontslagen wegens beschuldigingen van seksueel wangedrag. Het nieuws werd meegedeeld in een email van ceo Suzanne Scott en hoofdredacteur Jay Wallace.

‘We ontvingen een klacht op 25 juni van de advocaat van een voormalige werknemer over seksueel wangedrag op de werkvloer, jaren geleden’, schrijven Scott en Wallace in de mail. Het bedrijf liet onafhankelijke advocaten de claims onderzoeken. ‘Ed werd geschorst in afwachting van het onderzoek, maar op basis van de resultaten hebben we beslist hem te ontslaan.’

Henry zelf heeft nog niet gereageerd. Hij begon zijn carrière bij Fox in 2011, nadat hij zeven jaar bij CNN werkte. Henry specialiseerde in politiek, tijdens het presidentschap van Barack Obama was hij de chef omtrent verslaggeving over het Witte Huis, en later volgde hij de campagne van Hillary Clinton in 2016.

In mei 2016 werd hij op de bank gezet, nadat een buitenechtelijke affaire aan het licht kwam.