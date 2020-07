Het Amerikaanse ruimtevaartagentschap Nasa heeft vorige week een opmerkelijke video online gezet. Tien jaar lang maakte hun ruimtesonde Solar Dynamics Observatory (SDO) beelden van hoge kwaliteit van de zon. 425 miljoen foto’s in totaal, goed voor 20 miljoen GB. En die heeft de Nasa nu samengevoegd in een timelapse van één uur.

De timelapse begint in juni 2010, vier maanden na de lancering van het SDO, en eindigt begin juni 2020. Niet elke foto van de ruimtesonde werd voor de timelapse gebruikt. De Nasa gebruikte enkel de foto’s waarop de buitenste laag van de atmosfeer van de zon te zien is.

Zo zijn de zonnevlekken duidelijk zichtbaar en zien we de grote veranderingen die de zon meemaakt tijdens een zonnecyclus. Dat is een ongeveer elfjarige cyclus van zonneactiviteit, waarbij eens in de elf jaar het magnetische veld van de zon omdraait en de noordpool de zuidpool wordt en omgekeerd.

Venus en zwarte frames

De video toont ook duidelijk hoe op 5 juni 2012 Venus voor de zon passeert (zie video rond 12.26 min.), iets dat de volgende keer pas in 2117 terug zal gebeuren.

Soms duikt er ook een zwart frame op en dat is de schuld van de aarde. Het SDO hangt tussen de zon en de aarde en wanneer de aarde tussen de zon en de satelliet voorbij komt, kon er geen foto van de zon gemaakt worden. De satelliet blijft nog tot 2030 op post.