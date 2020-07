Londen noemt Chinese veiligheidswet ‘strijdig met afspraken over Hongkong’

Het Verenigd Koninkrijk zegt dat de invoering van de nieuwe Chinese veiligheidswet strijdig is met de afspraken die zijn gemaakt over Hongkong. ‘Het is een duidelijke schending van de autonomie van Hongkong en een direct gevaar voor de vrijheden van haar inwoners’, zei minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab woensdag.

Raab zei dat de inhoud van de nieuwe nationale veiligheidswetgeving ‘zorgvuldig’ is bekeken en ‘duidelijk een ernstige schending is’ van de afspraken uit 1984. Toen sloten Londen en Peking een overeenkomst over de overdracht van de Britse kroonkolonie aan China. Die vond uiteindelijk plaats in 1997.

China beloofde destijds dat Hongkong nog vijftig jaar lang een speciale status zou krijgen binnen de communistische Volksrepubliek. De metropool heeft onder meer een eigen rechtssysteem, maar dat wordt volgens critici ondermijnd door de nieuwe nationale veiligheidswet.

Het Verenigd Koninkrijk bestuurde Hongkong meer dan 150 jaar, tot de overdracht van het gebied aan China. Minister Raab zei dat hij later bekend zal maken hoe zijn regering en haar internationale partners gaan reageren op de invoering van de Chinese veiligheidswet.

Immigratie vergemakkelijken

Boris Johnson kondigde woensdag ook aan dat het de immigratierechten gaat uitbreiden en de toegang tot het Britse staatsburgerschap zal vergemakkelijken voor inwoners van Hongkong met een speciaal paspoort.

‘We hebben duidelijk gemaakt dat als China dit pad zou blijven volgen, we een nieuwe route zullen introduceren voor diegenen (in Hongkong) met de Britse nationaliteit om het VK binnen te komen, waardoor ze in aanmerking komen voor burgerschap, en dat is precies wat we nu zullen doen.’

In Hongkong zijn woensdag minstens 180 mensen opgepakt, onder wie zeven voor het overtreden van de nieuwe veiligheidswet. Ondertussen heeft China de internationale kritiek op die wet gepareerd: ‘Het zijn niet jullie zaken.’