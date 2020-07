Maud Van de Velde wordt directeur van het Toneelhuis

Maud Van de Velde, die vooral ervaring heeft in de filmsector, wordt de nieuwe algemeen directeur van het Antwerpse stadstheater. Zij moet een opvolger helpen zoeken voor Guy Cassiers als artistiek leider, die aanblijft tot juni 2022.

In de nieuw gecreëerde functie als algemeen directeur moet Van de Velde vooral een strategie en visie ontwikkelen voor het Toneelhuis, het grootste gesubsidieerde theater van Vlaanderen dat huist in de Bourla in Antwerpen.

Ervaring in de theaterwereld heeft Van de Velde niet. Dat hoeft volgens het Toneelhuis geen probleem te zijn. ‘Haar ruime ervaring in de film- en entertainmentsector is een zeer sterke troef nu de culturele sector zich moet heruitvinden door de veiligheidsmaatregelen die opgelegd worden in het kader van covid-19’, klinkt het in een persbericht.

Een andere belangrijke opdracht zal eruit bestaan om mee de zoektocht te voeren naar een nieuwe artistiek leider, nu Guy Cassiers stopt in juni 2022. Een eerdere poging om een nieuwe artistiek leider te vinden liep spaak in november 2019, na een tumultueuze selectieprocedure, interne onrust en het daaropvolgende vertrek van zakelijk leider Klaartje Heiremans.

Filmervaring

Van de Velde was tot oktober 2019 management director bij Fox België, waar zij en haar team alle filmtitels van 20th Century Fox en Warner Bros distribueerden in België en Luxemburg. Eerder was ze hoofd van het internationale content-luik van Kinepolis Groep, waar ze naast films ook opera, theater en sport in de bioscopen bracht. Haar carrière startte ze als filmaankoper voor VTM. De Antwerpse zetelt in het bestuur van Filmfestival Oostende, de Ensors en het Vlaams Audiovisueel Fonds.

Het mandaat van Van de Velde start op 1 september 2020, loopt vijf jaar en is één keer verlengbaar.