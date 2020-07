In de Amerikaanse Senaat heeft topviroloog Anthony Fauci dinsdag meer toelichting gegeven bij de coronacrisis. Tijdens de zitting trok Fauci zeer duidelijk aan de alarmbel: ‘Als we de stijgende trend niet onder controle krijgen, dan gaan we mogelijk naar 100.000 nieuwe besmettingen per dag.’ Maandag zijn op een dag tijd meer dan 41.000 besmettingen vastgesteld.