De Kamercommissie Energie bereikt onder impuls van N-VA en Groen een akkoord om het steunmechanisme voor gascentrales bij te sturen.

Over de hoge kosten van dat steunmechanisme was de voorbije maanden heel wat commotie ontstaan. Steun is noodzakelijk, anders dreigen de investeringen die nodig zijn om de kerncentrales die de komende ...