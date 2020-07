Op de beelden van een ooggetuige is te zien hoe een zwarte massa onder hoge druk in de Stille Oceaan vloeit via de baai van Acapulco in Mexico. De zaak wordt onderzocht, maar mogelijk gaat het om rioolwater. ‘Het water stonk verschrikkelijk, ik werd er misselijk van’, aldus de getuige die liever anoniem blijft.