Dr. Dre gaat na 24 jaar scheiden

‘I still got love for the streets’, ­rapte Dr. Dre in 1999 in zijn hit ‘Still D.R.E’. Maar de liefde van zijn vrouw, die is intussen over. Nicole Young heeft namelijk na 24 jaar huwelijk de scheiding aangevraagd, zo meldt TMZ. Als reden voor de scheiding gaf ze ‘onoverkoombare verschillen’ op.