Drie IS-weduwen en hun kinderen onderweg naar België

Tatiana Wielandt, Bouchra Abouallal, Nadia Baghouri en hun kinderen zijn onderweg naar België. Dat bevestigt het federale parket.

De terugkeer van Tatiana Wielandt (27), Bouchra Abouallal (26), Nadia Baghouri (28) en hun zes kinderen werd maandag reeds bevestigd aan De Standaard. Het drietal zal vandaag aankomen in België, bevestigt het parket.

Een Turkse rechter sprak de schoon­zussen Wielandt en Abouallal op 11 maart vrij van betrokkenheid bij terroristische activiteiten op Turkse bodem.

Sindsdien wachten de twee met hun kinderen van 2 en 5 jaar op hun overbrenging naar België. Maar het coronavirus verhinderde dat. In ons land moeten ze een gevangenisstraf van vijf jaar uitzitten als leden van een ­terreurorganisatie.

Baghouri is een van de vier Belgen die vanuit een vluchtelingenkamp in Syrië in ­oktober 2019 een proces aanspanden tegen de Belgische Staat. Ze eisten een dwangsom van 5.000 euro per dag dat hun kinderen niet teruggehaald werden. De beslissing van het Brusselse hof van beroep oer die dwangsom stond pas voor oktober op de planning.