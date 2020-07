16-jarige loopt snijwonden op na discussie over mondmasker op tram

Een discussie over het dragen van een mondmasker op een tram ontaardde dinsdagavond in Antwerpen. Een dronken man haalde een zakmes boven en verwondde een 16-jarige jongen.

Een 56-jarige man die duidelijk te veel had gedronken, sprak dinsdagavond een 16-jarige aan op tram 4 omdat die geen mondmasker droeg. Mogelijk bedekte de jongen zijn mond met zijn T-shirt. Twee vrienden, een 16-jarige en een 17-jarige, mengden zich in de discussie. De situatie ontaardde, de man haalde een zakmes boven.

Hij verwondde de ene 16-jarige jongen, die met lichte verwondingen naar het ziekenhuis werd gebracht. ‘De politie was meteen ter plaatse en kon de verdachte oppakken’, zegt Willem Migom van de Antwerpse politie.

Op Twitter zegt een van de jongemannen dat er racistische motieven gespeeld zouden hebben. Volgens de woordvoerder van de Antwerpse politie werd hier ‘tijdens het verhoord geen melding van gemaakt in de verklaring van de slachtoffers’. ‘Het wordt op dit moment dus ook niet als een bewarend element aan de zaak toegevoegd’, klinkt het.

Door het incident was de dienstregeling van de trams op de Leien in Antwerpen even ernstig verstoord. Rond 19.15 uur kon het tramverkeer hervatten.