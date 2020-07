Team Sunweb maakt selectie voor grote rondes bekend, Benoot speerpunt in de Tour

Team Sunweb heeft zijn plan voor de komende wielerseizoen uit de doeken gedaan. De Duitse wielerploeg zal zijn team in verschillende bubbels onderverdelen die vanaf nu samen zullen trainen en eenzelfde raceprogramma zullen afwerken. Tiesj Benoot is de kopman in de Tour de France.

In juli en augustus zal Team Sunweb het Vaya hotel in de Oostenrijkse Alpen volledig afhuren. Het wordt de plek waarin de verschillende bubbels binnen de wielerformatie zich afzonderlijk zullen voorbereiden op hun raceprogramma. Eén bubbel rijdt de Tour de France en de meeste klassiekers, een andere bubbel concentreert zich op de Giro, de Ronde van Lombardije en Tirreno-Adriatico.

In de Tour de France mikt Sunweb met Cees Bol op de massasprints en mag Tiesj Benoot zich uitleven in de bergritten. Benoot werd in maart nog tweede in Parijs-Nice.

Tour de France

Tiesj Benoot (BEL), Søren Kragh Andersen (DEN), Nikias Arndt (DUI), Cees Bol (NED), Marc Hirschi (ZWI), Joris Nieuwenhuis (NED), Nicholas Roche (IER), Jasha Sütterlin (DUI)

Een gelijkaardige ploeg zal ook aan de start staan van Strade Bianche, Milano-Sanremo, Dauphiné, Vlaamse en Waalse klassiekers en Parijs-Roubaix

Giro d’Italia

Nico Denz (GER), Chris Hamilton (AUS), Jai Hindley (AUS), Wilco Kelderman (NED), Michael Matthews (AUS), Sam Oomen (NED), Casper Pedersen (DEN), Martijn Tusveld (NED)

Een gelijkaardige ploeg zal ook aan de start staan van de Ronde van Polen, Ronde van Lombardije en Tirreno-Adriatico.Michael Matthews zal ook aan de start staan van Milaan-Sanremo

Longlist Vuelta a España

Asbjørn Kragh Andersen (DEN), Thymen Arensman (NED), Alberto Dainese (ITA), Mark Donovan (GBR), Felix Gall (AUT), Chad Haga (USA), Robert Power (AUS), Nicholas Roche (IRL), Martin Salmon (GER), Michael Storer (AUS), Florian Stork (GER), Ilan van Wilder (BEL)