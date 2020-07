New Yorkse modeweek wordt ingekort, geen publiek

Na Milaan en Parijs werd ook in New York York groen licht gegeven voor de modeweek in september. Al wordt die wel fors ingekort, en zullen de defilés plaatsvinden zonder publiek.

Door de uitbraak van het coronavirus werd verwacht dat er dit jaar alleen nog virtuele modeshows zouden plaatsvinden, maar daar komen de organisatoren van de modeweken stilaan op terug. Zo heeft de Fédération de la haute couture et de la mode (FHCM) al laten weten dat er in Parijs in september toch fysieke shows zullen plaatsvinden, en dat zal ook het geval zijn in Milaan, bevestigde de Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI) maandag.

Topmodellen mogen zich voorbereiden op een drukke periode, want intussen heeft ook de Council of fashion designers of America (CFDA) bevestigd dat de geplande modeweek in New York zal plaatsvinden, al wordt het evenement ingekort tot drie dagen, van 14 tot 16 september, met de mogelijkheid om eventueel nog een vierde dag toe te voegen. Dat belooft een hectisch programma, maar dat is volgens de CFDA perfect mogelijk omdat geen enkel defilé zal plaatsvinden met publiek. In Parijs en Milaan laten ze die mogelijkheid wel nog open.

Onthoofd

‘We kunnen hetzelfde aantal evenementen in drie dagen plaatsen omdat er geen reistijd tussen de shows nodig is’, zegt Mark Beckham van de CFDA in een reactie aan vakblad Women’s Wear Daily. Hij benadrukt wel dat dit nieuwe systeem enkel voor deze editie geldt en dat er verder nog geen beslissingen genomen zijn over de toekomst van de modeweek.

Toch ziet het er naar uit dat de modeweek in New York nu al onthoofd is. Grote namen zoals Marc Jacobs en Michael Kors lieten al weten dat ze die deze keer aan zich voorbij zouden laten gaan. Maar dat betekent wel dat er meer ruimte zal komen voor jong talent. De CFDA kondigt namelijk ook aan dat elk merk gratis een plaatsje op de kalender kan krijgen, of je nu lid bent van de federatie of niet.