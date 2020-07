Gemiddeld 84 besmettingen per dag, lichte stijging van overlijdens

De voorbije week zijn gemiddeld 84 besmettingen met het nieuwe coronavirus per dag gemeld, een daling met 11 procent ten opzichte van de week voordien. Dat meldt Sciensano.

Het gemiddeld aantal doden per dag stijgt licht tot 5,9, tegenover 5,2 de week voordien (+ 11 procent). De stijging komt in realiteit neer op vier bijkomende overlijdens de voorbije week. Er zijn de voorbije week 41 mensen gestorven aan covid-19.

Dagelijks werden de voorbije zeven dagen bijna 15 mensen opgenomen met covid-19 in het ziekenhuis. Dat is een daling met zes procent tegenover de week voordien, toen dagelijks bijna 16 mensen opgenomen werden. Dinsdag lagen nog 222 patiënten in het ziekenhuis, van wie 37 mensen op intensieve zorg.

In totaal zijn nu 61.509 besmettingen met het nieuwe coronavirus opgespoord. Er werden 586 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd in de voorbije week. Van de 586 nieuwe gevallen de voorbije week kwamen er 329 (56 procent) uit Vlaanderen, 180 (31 procent) uit Wallonië, en 77 (13 procent) uit Brussel.