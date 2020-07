Nieuw seizoen start op 11 of 18 september

Het nieuwe Bundesligaseizoen begint op 11 of 18 september. “We voeren nog gesprekken met de voetbalbond”, zegt Christian Seifert, topman van de Duitse voetballiga, woensdag in Die Welt. “Er zijn nog geen knopen doorgehakt, maar het wordt zeker een van die twee datums.”

Enkele Duitse clubs zijn nog in de running in de Champions League en Europa League. Als zij ver doorstoten, moeten ze tot diep in augustus aan de bak. Seifert sluit niet uit dat die ploegen dan wat extra rust krijgen.

“In deze periode moeten we de nodige flexibiliteit tonen”, onderstreept hij. “Dat geldt voor de bond en voor de clubs. We zoeken naar een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is, samen met de spelers. In deze buitengewone tijden kan het nodig zijn buitengewone beslissingen te nemen.”

Volgens Seifert is het de bedoeling dat op de eerste speeldag in september toeschouwers in de tribunes zullen zitten. Tot 31 oktober geldt in Duitsland evenwel nog een verbod op massa-evenementen, tenzij de organisatoren een sluitend gezondheidsplan kunnen voorleggen en beschikken over de gegevens van de bezoekers. “De DFL kan een kader uitwerken over hoe een gezondheidsplan er moet uitzien”, zegt Seifert. “Maar éénzelfde oplossing voor alle clubs bestaat niet. Een stadion kan in een regio liggen met meer of minder besmettingen en mondmaskers kunnen er verplicht zijn, terwijl dat elders niet zo is.”

Vorig weekend werd de slotspeeldag van het seizoen 2019-2020 afgewerkt. Bayern München was al langer zeker van een achtste titel op rij. In België begint het nieuwe seizoen in het weekend van 7 augustus.