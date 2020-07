Vakbonden boos over uitlekken sluitinglijst Brantano

Bij Brantano is er grote onrust bij het personeel over de winkels die dicht moeten. De bonden zijn boos.

De publicatie van de lijst van 9 winkels van Brantano die in Vlaanderen dicht zouden gaan, zorgt bij het personeel van Brantano voor grote onrust. De vakbonden reageren boos. ‘We zitten nog maar in de eerste fase van de Wet Renault. Het is precies de bedoeling om alternatieven voor te stellen en zoveel mogelijk tewerkstelling te redden. Dat men nu al laat uitlekken waar winkels moeten sluiten vinden we onaanvaardbaar’, reageren Lindsey Verhaeghe (BBTK) en Sven De Scheemaeker (ACV Puls). De bonden benadrukken dat ze zich helemaal niet neerleggen bij de geplande sluitingen. Ze hebben een verzoekschrift neergelegd met de vraag voorlopige bewindvoerders aan te stellen en willen dat de focus van het reddingsplan de onderliggende winkels en jobs wordt. Niet het redden van de holding FNG zelf.

Deze ochtend buigt de Ondernemingsrechtbank van Mechelen zich zowel over de vraag tot gerechtelijke reorganisatie (bescherming tegen schuldeisers) van 3 vennootschappen waaronder Brantano als over het verzoekschrift van het ACV en het BBTK. Of de aanvragen vandaag al behandeld zullen worden, is niet duidelijk. Bij FNG zelf is er dan weer boosheid over de zet van de bonden om voorlopige bewindvoerders te vragen.