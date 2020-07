Oost-Vlaamse gouverneur schrapt mondmaskerplicht in supermarkten in Deinze

Didier Detollenaere, waarnemend gouverneur van Oost-Vlaanderen, heeft het burgemeestersbesluit geschrapt dat inwoners in Deinze zou verplichten om mondmaskers te dragen in supermarkten en superettes.

Dinsdag besloot Jan Vermeulen (CD&V), de burgemeester van Deinze, dat iedereen ouder dan 12 jaar voortaan een mondmasker moest dragen in supermarkten en superettes in zijn stad. Vermeulen ging daarmee in tegen de richtlijnen van de federale overheid, die een mondmasker niet verplichten.

Didier Detollenaere, waarnemend gouverneur van Oost-Vlaanderen Foto: fvv

Federaal minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) floot Vermeulen daarom dinsdagavond al terug en zei gouverneur Detollenaere ‘te zullen informeren over de bevoegdheidskwestie’.

Na laat overleg tussen de federale overheid en burgemeester Jan Vermeulen van Deinze (CD&V) bleek Vermeulen dinsdagnacht niet bereid om de maatregel in te trekken. De verplichting zou gelden vanaf woensdag.

Detollenaere meldt woensdagochtend dat de beslissing van de burgemeester ‘niet opportuun’ is en het burgemeestersbesluit vernietigd wordt.

Maar hoe moet u dat nu precies doen, zo’n mondmasker dragen? Viroloog Marc Van Ranst geeft in onderstaande video het antwoord.