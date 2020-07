Seks in coronatijden: ‘Beter een vluggertje met de ramen open’

Sensoa geeft singles advies over seks. ‘We krijgen veel signalen dat alleenstaanden weer daten. We willen graag dat ze dat goed geïnformeerd doen’, zegt Boris Cruyssaert.

Is afstand houden niet net de belangrijkste regel om niet besmet te worden met het coronavirus?

Boris Cruyssaert (Sensoa): ‘Klopt. Geen enkel standje is volledig risicovrij van besmetting met het coronavirus, tenzij je voor seks via de webcam zou kiezen. Maar dan moet je opletten dat de beelden niet viraal gaan. We vangen nu veel signalen op dat singles opnieuw fysiek gaan daten. Na 4,5 maanden hebben velen het opgegeven om in hun eigen, ­kleine bubbel te blijven. De nood aan initimiteit en verbondenheid is te groot.’

Mondmaskers aanhouden lijkt me niet zo’n fijne optie.

‘We hebben ons gebaseerd op wat de Veiligheidsraad allemaal al heeft verteld, en ook op wat men in Nederland hierover verkondigt. We lieten ons eveneens inspireren door het protocol voor sekswerkers en hun klanten, dat je terugvindt op violett.be. Vreemd genoeg bestond er nog geen advies voor mensen die niet betalen voor seks. Onze aanbevelingen zijn niet spectaculair, maar alles wat we nu weten, staat erin. Ze zijn mee goedgekeurd door experts.’

Ramen open na elke seksbeurt, niet blijven slapen en lakens wassen: u pleit bijna voor een vluggertje in de buitenlucht.

‘We leggen geen verplichtingen op en verbieden niets. We willen vooral dat iedereen goed geïnformeerd is. Van elke keuze leggen we de consequentie uit: hoe meer tijd je met iemand doorbrengt, hoe hoger het risico op besmetting als die persoon positief zou zijn. Op diezelfde manier geven we advies als het over de preventie van soa’s, hiv of ongewenste zwangerschappen gaat: we informeren, zodat mensen zelf beter kunnen kiezen hoe ze zich gedragen.’

Voor de duidelijkheid: seks op zich houdt geen extra risico in op besmetting met het coronavirus, toch?

‘Nee, als je samenwoont met je partner, voegen seks of intimiteit geen extra risico op overdracht van covid-19 toe. Door dagelijkse bezigheden met elkaar te delen, is het risico op besmetting even groot. Ons advies is bedoeld voor mensen die verder geen of weinig gemeenschappelijk leven hebben.’

