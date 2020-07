Dominique Leroy schikt in voorkenniszaak

Voormalig Proximus-CEO Dominique Leroy heeft een deal van 107.000 euro gesloten met het parket om een einde te maken aan de voorkenniszaak waarvoor ze in verdenking werd gesteld. Dat melden L’Echo en De Tijd woensdag.

Het afkopen van een mogelijke vervolging zou Leroy 107.000 euro kosten, maar de schikking moet wel nog bekrachtigd worden door de Brusselse raadkamer. Dat zou gebeuren op 15 juli.

Leroy verkocht een pakket aandelen net voor ze haar vertrek aankondigde naar het Nederlandse KPN. De transactie deed vermoedens van handel met voorkennis rijzen en het gerecht deed huiszoekingen bij Proximus en Leroy. De overstap naar KPN ging niet door. Leroy hield haar onschuld altijd staande.

Proximus-aandelen

Kort nadat ze haar vertrek als ceo bij het telecom­bedrijf Proximus aangekondigd had, in september vorig jaar, raakte bekend dat Dominique Leroy een maand eerder een pakket Proximus-aandelen had verkocht ter waarde van 285.000 euro. Bij die verkoop zou ze een persoonlijke winst van nog geen 6.000 euro geboekt hebben.

De opvallende timing van die transactie deed de beurswaakhond FSMA beslissen om een onderzoek te openen. Ook het Brusselse ­gerecht deed dat. Vrijwel meteen na de opening van het onderzoek kwam het tot huiszoekingen op het hoofdkantoor van Proximus en in de privéwoning van Leroy.

De commotie over de aandelenverkoop maakte dat het Nederlandse telecombedrijf KPN, dat Leroy als nieuwe ceo wilde binnenhalen, alsnog van die transfer afzag.